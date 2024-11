Primo soccorso sperimentale operatore SAF Avanzato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso presso il Polo didattico della Campania il primo corso sperimentale per operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) Avanzato. Sono state abilitate 16 unità provenienti da Abbruzzo, Marche, Sicilia e Veneto.

La Direzione Centrale per la Formazione, la Direzione Centrale per l’Emergenza e la Direzione Campania, nonché il Comando di Napoli hanno fornito ogni utile supporto alla buona riuscita del corso. Per quattro settimane istruttori esperti SAF hanno applicato sul campo le nuove tecniche previste dal nuovo manuale SAF Avanzato utilizzando le nuove attrezzature previste a tale scopo, tutte le attivita previste in ambiente impervio sono state svolte preso il Monte Terminio nel comune di Serino (Av) ed uno dei diversi addestramenti è stato espletato presso le cavità della Napoli sotterranea.