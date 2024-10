Vigili del fuoco: passaggio di consegne tra Giacalone e il nuovo comandante Pugliano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Già Comandante Reggente del Comando Provinciale di Cremona, Pugliano, 61 anni, ha una lunga esperienza. Dal 2009 al 2019, alla Direzione Regionale di Vigili del fuoco della Lombardia con sede in Milano, tra i tanti incarichi, è stato componente e coordinatore di alcuni gruppi di lavoro incaricati dalla Prefettura di Milano di redigere le linee di indirizzo e organizzazione del sistema di risposta alle emergenze a EXPO 2015; ha effettuato – interventi e coordinamento operativo delle squadre della colonna mobile Vigili del fuoco della Lombardia negli interventi di soccorso a Mantova e Modena in occasione degli eventi sismici del maggio giugno 2012; ha anche operato in interventi in occasione delle Olimpiadi invernali a Torino del 2006. Dal 1999 al 2006 è stato Coordinatore Antincendi in servizio presso la sede della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia Milano.

Antonio PUGLIANO – Curriculum Vitae (agg. settembre 2024)

ALL.: https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/09/Pugliano_CV-Set_2024.pdf