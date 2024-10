Roma, autobus prende fuoco sulla Laurentina

Spread the love

Un autobus della flotta Roma Tpl, linea 787, è andato a fuocointorno alle 13.30 su via di Tre Fontane in zona Laurentina. Il rogo è divampato nella parte posteriore del mezzo, mentre era in transito sulla strada che porta alla stazione Magliana e passa al di sotto della Cristoforo Colombo. Il conducente, visto il principio di incendio, ha subito aperto le porte per far scendere i passeggeri a bordo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme, mentre i vigili urbani del IX Gruppo Eur hanno gestito il traffico nel quadrante.

Alta la colonna di fumo nerissima, avvistata da chilometri in diversi quartieri della Capitale. «Era visibile fino ai quartieri limitrofi, Marconi, San Paolo, Ostiense, Magliana. Nel ringraziare per l’immediato intervento dei soccorsi e dei pompieri si chiede a chi amministra questa città, in vista anche dell’imminente anno giubilare che porterà a Roma decine di milioni di pellegrini, di pianificare ogni provvedimento per prevenire queste gravissime situazioni», dicono da Ecoitaliasolidale

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24_settembre_30/laurentina-bus-tpl-in-fiamme-passeggeri-in-fuga-e-alta-colonna-di-fumo-sulla-citta-0bfb6b15-5476-4ec5-83d4-8879f6e3bxlk.shtml