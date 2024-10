Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 15.45 di ieri i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra e l’autogru in Via Tavella a Pasiano di Pordenone (PN) per un incidente stradale nel quale un autocarro si è rovesciato adagiandosi su un fianco senza coinvolgere altri veicoli.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato l’autista già fuori dal mezzo, utilizzando l‘autogru hanno quindi provveduto a raddrizzare il mezzo pesante rimettendolo sulle ruote.

Le operazioni sono terminate alle ore 17.50 circa. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Locale