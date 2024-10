Codevigo, Fiamme nel capannone di un’azienda pubblicitaria. Nessun ferito.

Spread the love

Un vasto incendio è scoppiato poco dopo le 13:00 di martedì 1° ottobre presso un’azienda di Codevigo (PD) specializzata nella produzione di insegne pubblicitarie. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno del capannone situato in via Enrico Mattei, coinvolgendo anche il tetto in legno della struttura principale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dai distaccamenti di Piove di Sacco, Cavarzere e Mestre, con un imponente dispiegamento di mezzi: due autopompe, due autobotti, un’autoscala e 16 operatori, coordinati dal funzionario di guardia. Grazie al loro rapido intervento, è stato possibile circoscrivere le fiamme, impedendo che il rogo si estendesse all’edificio attiguo.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre proseguono le indagini per accertare le cause che hanno scatenato l’incendio.

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/330381/violento-incendio-in-un-azienda-di-codevigo-intervento-dei-vigili-del-fuoco.html