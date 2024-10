Castiglione del Lago, incendio in una stalla: i vigili del fuoco salvano gli animali dalle fiamme

Spread the love

Incendio divampa in una stalla. Le fiamme hanno interessato una struttura in località Piana, nel comune di Castiglione del Lago, nella giornata di martedì 1 ottobre. All’intervento dei vigili del fuoco, erano già sul posto le squadre de distaccamento di Cortona e che avevano già messo in sicurezza tutti gli animali presenti nella stalla. Gli sforzi si sono poi concentrati sull’estinzione delle fiamme e sul raffreddamento della stalla, per evitare possibili riaccensioni del rogo. Grazie alla rapidità dell’intervento, i danni causati dall’incendio sono stati contenuti, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento