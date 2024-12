VIDEO – Due individui sono ricercati in Australia dopo aver appiccato il fuoco a una sinagoga

Spread the love

Due individui sono ricercati in Australia per aver appiccato un incendio in una sinagoga a Melbourne il 6 dicembre, secondo la polizia. L’atto, condannato dal Primo Ministro del paese, non ha causato feriti.

L’incendio, attualmente sotto inchiesta, è scoppiato alle 4:10 del mattino (ora locale) presso la sinagoga Adass Israel, situata nella periferia sud-orientale di Melbourne, ha affermato la polizia.

Un testimone entrato nella sinagoga per pregare ha visto “due individui mascherati”, ha detto ai giornalisti presenti sulla scena l’ispettore Chris Murray della polizia di Victoria. I due individui “sembravano aver sparso un qualche tipo di accelerante sul posto”, facendo sì che la sinagoga fosse “avvolta dalle fiamme”, ha aggiunto.

“Riteniamo che sia stato deliberato” e “mirato. Ciò che non sappiamo è perché” hanno incendiato la sinagoga, ha spiegato Murray. La polizia sta lavorando per catturare gli incendiari e aumenterà i pattugliamenti nella zona, ha aggiunto.

“Nessuno è rimasto ferito nell’incidente”, ma “la sinagoga ha subito danni significativi”, ha affermato la polizia di Victoria in un comunicato stampa.

https://international.la-croix.com/world/australian-police-say-fire-at-synagogue-was-deliberate-act