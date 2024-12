VIDEO – Una colonna di fumo visibile da grandissima distanza e le fiamme avvolgono il tetto – un devastante incendio impegna decine di vigili del fuoco

Spread the love

CALCERANICA. Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco attivate per un devastante incendio che avvolge il tetto di un’abitazione. La colonna di fumo è visibile da grande distanza.

L’allerta è scattata intorno alle 11 di oggi, venerdì 6 dicembre, nel centro abitato di Calceranica. Prima una colonna di fumo e poi le fiamme si sono rapidamente sviluppate lungo la copertura della casa. Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Calceranica, supportati dai corpi di Caldonazzo e Pergine Valsugana.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre decine e decine di operatori sono in azione per cercare di circoscrivere il fronte delle fiamme e spegnere il devastante incendio.

Nelle ultime ore i soccorritori sono stati chiamati per gestire degli incendi, partiti secondo le prime ricostruzioni dai camini, che hanno coinvolto le abitazioni. Questa mattina una ventina di pompieri appartenenti ai corpi di Carzano, Borgo Valsugana, Scurelle e Strigno, sono intervenuti in località Stradelle (Qui articolo).

Nella serata di ieri (giovedì 5 dicembre) invece i vigili del fuoco di Tenno, con il supporto di Riva del Garda, sono stati operativi in località Molini (Qui articolo).

