Incendio a Pratiglione: vigili del fuoco in azione per salvare un cascinale

Un incendio è divampato nella serata di ieri intorno alle 22 a Carella, frazione di Pratiglione, avvolgendo un capanno usato come deposito di legna e attrezzi vicino al locale caldaia di un cascinale. Le fiamme, alimentate dal materiale infiammabile presente, hanno distrutto rapidamente la struttura, rischiando di propagarsi ulteriormente. Indagini in corso per chiarire le cause.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rivarolo Canavese, Cuorgnè e l’autobotte di Ivrea. Le squadre sono riuscite a domare le fiamme prima che queste potessero propagarsi al resto del cascinale, evitando così danni ancora più gravi.

Nonostante l’incendio abbia causato ingenti danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. La struttura del capanno è stata completamente distrutta, e con essa tutto il contenuto, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il rischio di un disastro maggiore. La comunità di Pratiglione, seppur scossa dall’accaduto, può tirare un sospiro di sollievo per l’assenza di vittime.

