Esercitazione SAF dei Vigili del Fuoco nella centrale nucleare Sogin di Latina

VIGILI DEL FUOCO

Esercitazioni dei Vigili del Fuoco nella centrale nucleare Sogin di Latina Dal 19 al 22 novembre. Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina in possesso delle abilitazioni SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha condotto nella centrale nucleare di Latina, oggi in dismissione, una serie di addestramenti in ambito industriale.

Grazie alla collaborazione con Sogin, la Società di Stato proprietaria del sito, è stato possibile realizzare l’attività che ha visto coinvolte circa 40 unità VV.F. Tra le diverse manovre effettuate, è stato simulato un soccorso per il recupero di feriti avvenuti durante lavori in quota e la loro movimentazione con l’impiego di un’apposita barella.

Alle esercitazioni ha collaborato il personale di Sogin, formato nelle tecniche di lavoro in quota, con il quale è stato possibile approfondire le tematiche relative alla sindrome da “sospensione inerte”, che si può verificare quando la persona da soccorrere rimane sospesa in quota priva di coscienza ed è necessario intervenire tempestivamente.

L’attività nel suo complesso ha permesso di ottimizzare il coordinamento e operare in sinergia nelle eventuali situazioni di emergenza. Le esercitazioni si sono rivelate altamente formative per assicurare l’operatività e ottimizzare i tempi di intervento in caso di emergenza.