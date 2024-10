I primi soccorritori tra le numerose vittime nel percorso mortale dell’uragano Helene

Spread the love

Vigili del fuoco e agenti sono tra i caduti in seguito a una delle tempeste più mortali nella storia degli Stati Uniti. Un veterano capo dei vigili del fuoco della Carolina del Sud e un giovane pompiere che stava appena iniziando la sua carriera sono morti quando il loro mezzo è stato colpito dalla caduta di un albero.

Il capitano dello sceriffo Michelle Quintero, che dirigeva la prigione della contea di Madison, è morto domenica mentre si recava al lavoro quando una diga si è rotta ed è rimasta intrappolata nelle acque alluvionali.

Vernon “Leon” Davis, un pompiere veterano da 30 anni, è morto a Blackshear quando un albero è caduto sul suo veicolo, hanno detto le autorità. Aveva 69 anni. Davis ha lavorato per anni presso la Ware State Prison prima di andare in pensione come capo responsabile della squadra antincendio dei detenuti della struttura. È stato poi assunto come vice capo per il dipartimento di Blackshear

