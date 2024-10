Incendio in azienda agricola a Piazza Armerina: Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

Spread the love

Nella tarda serata del 1° ottobre, intorno alle ore 22, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina è stata impegnata nello spegnimento di un vasto incendio scoppiato in un’azienda agricola situata in contrada Valle Grande.

L’incendio ha coinvolto una pagliera contenente oltre 500 rotoballe di fieno, minacciando anche i capannoni e le stalle circostanti. Sul posto, oltre alla squadra locale, è intervenuta un’autobotte di supporto per contribuire alle operazioni di spegnimento.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per impedire il propagarsi delle fiamme, mentre le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.