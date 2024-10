VIDEO – Thailandia: 22 bambini e 3 insegnanti muoiono nell’incendio di un autobus

Spread the love

Un autobus che trasportava scolari e insegnanti in Thailandia ha preso fuoco in un incidente nella capitale Bangkok.

Si stima che circa 22 bambini, così come 3 insegnanti, siano morti nell’incidente, mentre 16 bambini e altri 3 insegnanti sono riusciti a lasciare l’autobus. Otto dei 19 sopravvissuti sono in cura in ospedale.

L’incidente è avvenuto mentre studenti e insegnanti tornavano da una gita scolastica. L’età degli studenti è compresa tra i 3 e i 15 anni. Si è appreso che l’autobus era alimentato a gas naturale compresso e le autorità intendono interromperne l’uso.

Il primo ministro del Paese, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato di essere dispiaciuta per quanto accaduto, in quanto madre, e ha annunciato che il governo thailandese risarcirà le vittime. La Thailandia è considerata uno dei paesi con il più alto tasso di mortalità per incidenti stradali, con circa 20.000 decessi all’anno.