Chiusa la Galleria Giovanni XXIII: invasa dal fumo per un furgone in fiamme, traffico in tilt

È successo nella mattinata presto di oggi, mercoledì 2 ottobre. A provocare il fumo è stato un furgone in fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e decine di pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, per gestire la circolazione e scongiurare incidenti stradali.

La galleria è stata temporaneamente chiusa, per agevolare l’intervento di spegnimento del veiolo in fiamme e per mettere in sicurezza la strada. Terminato l’intervento la galleria verrà riaperta. Da quanto si apprende al momento non ci sono feriti, né intossicati.

