Spread the love

Vestono orgogliosamente l’uniforme dei Vigili del Fuoco, ma oggi si sono comportati come veri e rpopri agenti di polizia.

Sono alcuni Vigili del Fuoco che, poco dopo le 10, fuori dal supermercato Tigrso di via Pirandello, a Busto Arsizio, hanno assistito a uno scippo.

Vittima del rapinatore, una signora che, intenta a caricare la spesa in auto, si è vista portar via la borsetta da un uomo, che si è poi dato alla fuga.

I pompieri Riccardo Battistella e Silvio Bergami non c’hanno pensato due volte: sono smontati dal camion di servizio e hanno bloccato il malvivente.

In loro aiuto sono poi giunti altri tre colleghi e, poco dopo, i Carabinieri.

https://www.rete55.it/notizie/cronaca/busto-vigili-del-fuoco-bloccano-un-rapinatore