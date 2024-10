Precipita per un centinaio di metri con l’auto in un dirupo, l’addio dei vigili del fuoco a Norbert Valentin: “Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro corpo’

Spread the love

BOLZANO. “Grazie per tutto quello che hai fatto per i nostri vigili del fuoco. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Nöbi, riposa in pace”. Sono queste le parole con le quali i pompieri del corpo dei vigili del fuoco volontari di Badia ricordano Norbert Valentin, morto nella mattinata di ieri (sabato 5 ottobre) in un tragico incidente in località Costa (Qui Articolo).

“Tutti – scrivono i compagni del 66enne – nel nostro corpo dei vigili del fuoco di conoscevano come Nöbi. Sei stato un membro di lunga data del nostro corpo per 47 anni, continuando dalla fine del 2023 come ’65+’”. Come riportato, Valentin ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo mezzo lungo la strada non asfaltata che da località Costa porta a Curcela, nel territorio comunale di Badia. Il mezzo è precipitato per un centinaio di metri nel dirupo sottostante e nel terribile incidente il 66enne, che si stava dirigendo verso il suo maso, è rimasto schiacciato tra le lamiere.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, Valentin purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto. “Sei sempre stato un compagno affidabile – continuano i compagni – durante le esercitazioni e le operazioni. Hai trasmesso il tuo apprezzamento e la tua gioia per i vigili del fuoco anche ai tuoi figli Samuel ed Elmar”.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2024/precipita-per-un-centinaio-di-metri-con-lauto-in-un-dirupo-laddio-dei-vigili-del-fuoco-a-norbert-valentin-grazie-per-tutto-quello-che-hai-fatto-per-il-nostro-corpo