I Vigili del Fuoco di Avellino impegnati per il “G7” dei Ministri dell’Interno

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco della provincia di Avellino, dal due al quattro ottobre, sono stati iimpegnati ad assicurare la sicurezza e il pronto intervento tecnico durante la riunkione del “G7 Italia dei Ministri dell’Interno”.

L’evento ha richiesto un notevole potenziamento del dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco iripini.

Nello specifico è stato effettuato il potenziamento di una squadra (5 unità) nella sede centrale; il potenziamento di una squadra (5 unità) nella sede del distaccamento di Grottaminarda; sono stati previsti due autisti per mezzi di supporto (autoscala e autobotte) nella sede centrale; previsti due autisti per mezzi di supporto (Autobotte/Kilolitrica) nella sede di Grottaminarda; prevista una squadra di presidio nelle località dell’evento composta da 5 unità; stabilito un posto di comando avanzato con UCL (unità di crisi locale), nelle località dell’evento, con 2 unità operatori di sala operativa e un Capo Reparto, più una unità TAS (topografia applicata al soccorso) e due unità GSI (gestione servizi informatici; prevista una squadra NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico), nelle località dell’evento composta da un funzionario e quattro unità specializzate; previsto un funzionario di coordinamento nelle località dell’evento; previsti due autisti con funzione di supporto nelle località dell’evento; presenti due unità COEM (comunicazione in emergenza) nelle località dell’evento; presente una unità di sala operativa presso il C.C.S. alla Prefettura di Avellino; attivato il nucleo TLC regionale (tele comunicazioni).

Nel periodo dal 2 al 4 ottobre 2024, è stata anche assicurata la presenza delle seguenti unità minime dei settori operativi di seguito indicati: due unità settore Automezzi; una unità settore Attrezzature; una unità ufficio Magazzino. Inoltre, per il medesimo periodo è stata anche assicurata la presenza di un’unità dedicata presso l’ufficio Segreteria del Comando.

Il comandante, Maria Angelina D’Agostino, ha seguito di persona lo svolgimento del servizio e il coordinamento delle unità operative predisposte per l’evento del G7, supportato dal funzionario Uliam Iarriccio e dall’Ispettore Davide Argenio.

Alla fine sono state impegnate più di quaranta unità ed una ventina di automezzi che hanno vigilato sulla sicurezza dell’evento.