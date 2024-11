VIDEO – Vigile del fuoco salva un bambino di due anni entrando da una finestra in un condominio in fiamme

Spread the love

Un pompiere del Texas ha estratto un bambino intrappolato dalla finestra di un condominio in fiamme in un audace salvataggio di domenica mattina presto.

Un pompiere, identificato in un post di Facebook come “J. Head” del reparto 26 dei vigili del fuoco volontari della contea di North Hood, è stato ripreso dalla bodycam di un collega mentre rompeva la finestra di una camera da letto al secondo piano di un condominio in fiamme a Granbury, consentendo il salvataggio in sicurezza di Liam Keen, un bambino di 2 anni.