Due interventi: uno nelle vicinanze del Monte San Vicino, nel comune di Matelica, e l’altro nella zona del Monte Turrone

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MATELICA – USSITA (MC) – Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco di Camerino e Visso sono intervenuti in due distinti interventi: uno nelle vicinanze del Monte San Vicino, nel comune di Matelica, e l’altro nella zona del Monte Turrone, nel comune di Ussita. Entrambi gli interventi si sono resi necessari per soccorrere cercatori di funghi che, a causa del sopraggiungere della nebbia, avevano perso l’orientamento. Una volta localizzati, i soccorritori li hanno accompagnati in sicurezza alle rispettive autovetture. Sul posto erano presenti anche i carabinieri forestali e soccorso alpino.

Dal Comando di Macerata