Rovigo, le classifiche del 10º Campionato Italiano VV.F. di Fondo su pista – Memorial Claudio Bombonato

Domenica 29 settembre 2024, presso l’impianto sportivo Tullio Biscuola di Rovigo, si è svolta la decima edizione del Campionato Italiano VV.F. di Fondo su Pista, dedicato alla memoria del collega scomparso Claudio Bombonato.

Alla competizione, svoltasi sulla distanza dei 5000 metri, hanno preso parte 88 vigili del fuoco suddivisi per categoria ed età, provenienti da 21 comandi ed associazioni vicine al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I risultati hanno visto come primo comando classificato quello di Bari, seguito nell’ordina da quello di Belluno e quello di Rovigo.

Come atleta primo in assoluto, Nicolò Olivo del Comando di Verona con il tempo di 16’36”62 mentre la prima donna è stata Roberta Nicoletti del comando di Ravenna in 24’53”98.

Le premiazioni, che si sono tenute contestualmente al pranzo nel punto di ristoro la “Casetta Rosso Blu” presso il campo di Rugby Mario Battaglini, sono state effettuate dalle autorità locali tra le quali Massimo Mazzucato, presidente dell’associazione VV.F. in congedo di Rovigo. L’evento, inoltre, è stato occasione per un caloroso saluto e ringraziamento per il lavoro svolto, al comandante uscente di Rovigo Ing. Claudio Fortucci.