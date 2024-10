Incendio in un appartamento, intero condominio evacuato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 22 del 7 ottobre, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con le partenze dei distaccamenti di Cividale e Codroipo, una squadra, 2 autoscale, un’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale del comando friulano, per la segnalazione dell’incendio di un appartamento al quinto piano di uno stabile di 7 piani fuori terra sito in Piazzale Chiavaris a Udine.

Appena giunti sul posto, una parte dei Vigili del fuoco ha raggiunto l’alloggio segnalato e dopo aver verificato che all’interno non vi fossero persone, ha iniziato a spegnere l’incendio che, partito dalla terrazza verandata, si stava propagando all’ interno dell’appartamento. Contemporaneamente il resto dei VV.F. provvedeva a fare evacuare, a scopo precauzionale, l’intero stabile facendo uscire dai propri alloggi una cinquantina di persone.

Spente le fiamme i VV.F. hanno iniziato la messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio e dell’intero stabile verificando, con apposita strumentazione, l’assenza di gas residui della combustione. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e personale sanitario che fortunatamente non ha dovuto soccorrere nessuna persona