I Vigili del Fuoco intervengono per un incidente stradale sulla SS 284

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Alle 11,00 di ieri è giunta una chiamata di soccorso alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania per un incidente stradale verificatosi sulla SS 284, in prossimità del bivio per di Scalilli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Paternò ed Adrano, oltre un’autobotte ed un’autogru inviate dalla Sede Centrale. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura ed ha causato il decesso dei due rispettivi occupanti.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno spento le fiamme che si erano sviluppate a seguito dell’impatto. I sanitari del Servizio 118 sono intervenuti con diverse ambulanze.

Sul posto presenti i Carabinieri del locale Comando di Stazione locale per gli adempimenti di competenza.