VIDEO – Incendio di imballaggi in cartone in A 14

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEMARCIANO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6:30 circa in A14 nella corsia di uscita di Montemarciano per l’incendio di imballaggi in cartone. Il materiale era sul cassone di un furgone e gli occupanti lo hanno scaricato appena si sono accorti del principio di incendio. La squadra VVF di Senigallia sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Intervenuta anche la polizia autostradale per la viabilità.