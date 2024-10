Sfonda la vetrina di una farmacia di Palermo con l’auto per una manovra sbagliata

Spread the love

Era convito di aver ingranato la marcia indietro, invece ha inserito la prima e sfondato una delle vetrine della farmacia Maimone, all’angolo tra via Catania e via Giacomo Cusmano. Una donna di 71 anni è così finita con la sua Fiat Punto all’interno della vetrina allestita per l’esposizione dei prodotti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17,30: fortunatamente sul marciapiede non stava transitando nessun pedone e anche il conducente non ha riportato ferite. L’automobile è stata estratta dal personale del vigili del fuoco, mentre sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale che sta regolando il traffico adesso in tilt.

https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2024/10/07/sfonda-la-vetrina-di-una-farmacia-di-palermo-con-lauto-per-una-manovra-sbagliata-il-mezzo-e-stato-estratto-dai-vigili-del-fuoco-ma-nessun-ferito-591cbd41-8ef2-40f2-8e2e-02d5d66ca085