Torneo Santa Rosa Interforze, finale tra Pianeta Giustizia e Vigili del Fuoco rimandata al 22 ottobre

Per motivi organizzativi e tecnici, legati in particolar modo alle condizioni meteo avverse previste per la giornata di martedì 8 ottobre, la finalissima del Torneo Santa Rosa Interforze è stata riprogrammata per la data di martedì 22 ottobre.

L’evento benefico e sportivo non subirà però variazioni dal punto di vista del programma che rimarrà invariato, a partire dalle ore 17.00 con l’arrivo delle autorità e degli ospiti. A seguire, l’incontro di calcio inclusivo “Gioca con noi”, in cui scenderanno in campo anche gli atleti dell’Associazione “Lo Zucchero Filato APS”, e per finire, intorno alle ore 18.00, il fischio d’inizio del match tra le due squadre che si sono assicurate primo e secondo posto, Pianeta Giustizia e Vigili del Fuoco.

Appuntamento martedì 22 ottobre all’Oratorio della Mazzetta.