Inferno nella zona artigianale . Capannone divorato dalle fiamme

Fiamme alte diversi metri, calore intensissimo, un odore acre di gomma bruciata e una densa coltre di fumo nero, visibile da qualche chilometro di distanza. Ci sono volute sette ore, ieri pomeriggio, per domare l’incendio che ha avvolto e consumato il capannone del gruppo Iren Ambiente in via Romolo Gessi. A originare il rogo potrebbe essere stato lo scontro fortuito tra un carrello elevatore e un camion: una scintilla avrebbe fatto divampare le fiamme che in breve hanno raggiunto carta, legno, plastica e imballaggi all’interno del grande magazzino.

la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata di conseguenza e subito quattro squadre si sono immediatamente recate sul posto. Con loro la polizia locale del comando Terre Estensi che ha chiuso la strada per evitare pericoli per i passanti e i residenti. Il camion che avrebbe originato l’incendio è stato seriamente danneggiato, anche se gli operatori sono riusciti a condurlo oltre le fiamme. Il rogo ha reso inagibile una parte dello stabile che si trova tra le vie Gessi e Finati.

