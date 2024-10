Interventi dei Vigili del Fuoco nel marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

RAPAGNANO (FM) -I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bramante per un furgone che ha urtato un grosso ramo danneggiando seriamente la parte laterale del mezzo. Il grosso ramo è rimasto conficcato nel cassone lasciando il mezzo bloccato lungo la carreggiata. La squadra VVF ha tagliato il ramo disincastrandolo dal cassone. Sul posto anche i carabinieri di Falerone.

Dal Comando di Fermo

———————————

FANO (PU) – I vigili del fuoco stanno intervenendo delle ore 17:15 circa per un incendio rimorchio sulla A14 direzione sud poco prima del casello di Fano. Il mezzo trasporta balle di fieno, l’autista è riuscito a sganciare la motrice e mettersi in posizione sicura. Al momento la viabilità è solo su una corsia. Sul posto squadre VVF di Pesaro e Fano con quattro autobotti. Sul posto la polizia stradale e personale della società autostrade per la viabilità.

Dal Comando di Pesaro Urbino

—————————

CAGLI (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio per soccorrere due escursioniste che si erano avventurate in un sentiero poco fuori Cagli perdendo l’orientamento. La squadra VVF le ha individuate utilizzando le coordinate GPS fornite dalle stesse escursioniste, raggiungendole a piedi e accompagnandole poi alla loro auto.

Dal Comando di Pesaro Urbino