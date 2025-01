Trentinara, incendio nella notte: casa distrutta dalle fiamme

Spread the love

Momenti di paura questa notte per un incendio divampato in via Erica, a Trentinara. Le fiamme hanno interessato un’abitazione che per fortuna era disabitata.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle fiamme. Presente anche un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum, ma i sanitari per fortuna non hanno avuto bisogno di entrare in azione.

Per ricostruire le cause del rogo anche i carabinieri della stazione di Roccadaspide, diretti dal maresciallo Domenico Castiello.

IL MATTINO