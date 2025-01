VIDEO – Incendio all’interno della chiesa di San Nazaro e Celso

Spread the love

VERONA: Poco prima delle 12 odierne i Vigili del fuoco di Verona sono accorsi per estinguere un incendio che si era generato all’interno della chiesa di San Nazaro e Celso, in largo San Nazaro 1 a Verona. Le fiamme hanno coinvolto il presepe, posto nella navata centrale, generando una coltre di fumo che ha invaso l’intera struttura.

Le squadre intervenute hanno rapidamente estinto l’incendio e si sono prodigate per l’evacuazione dei prodotti della combustione, anche utilizzando numerosi motoventilatori.

La chiesa custodisce numerose opere d’arte, il cui stato è al vaglio della soprintendenza.