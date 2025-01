Spread the love

FAVARO VENETO – Niccolò Mattia Coppola morto a 25 anni nel frontale con un tir: lo scontro tra l’Alfa Romeo 147 e il mezzo pesante a Ca’ Noghera. Oggi, giovedì 23 gennaio, poco dopo le 6.30 del mattino incidente mortale in località Ca’ Noghera a Favaro Veneto. Un’Alfa Romeo 147 e un camion si sono scontrati frontalmente sulla strada Triestina.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre con due squadre hanno messo in sicurezza e iniziato le operazioni per disincastrare l’auto dal camion. Il personale sanitario ha solo potuto constatare la morte di Niccolò, deceduto sul colpo. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

