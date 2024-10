Due uomini rimangono bloccati sotto il ponte di Alzano con il fiume in piena: salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

Due persone sono state salvate dai vigili del fuoco ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di martedì 8 ottobre. I temporali che si stavano abbattendo in quelle ore sulla Lombardia avevano ingrossato il fiume Serio, arrivando a minacciare l’incolumità di due uomini rimasti bloccati sotto il viadotto del ponte che collega il paese con Villa di Serio. Una squadra di soccorritori è riuscita a trarli in salvo prima che potessero venire travolti dalla corrente.

Il fiume si è ingrossato talmente tanto da rischiare l’esondazione e, prima ancora, di travolgere tutto quello che si trovava sotto il livello del ponte, compresi i due uomini. Alcuni passanti si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e il nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), insieme ai carabinieri della stazione locale. In pochi minuti, sono riusciti a portare al sicuro i due uomini. Per precauzione, era stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Varese

