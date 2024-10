Si scontrano due mezzi pesanti alle Piastre, un autista resta incastrato tra le lamiere: liberato dai vigili del fuoco

Spread the love

Una squadra dei vigili del fuoco é intervenuta per un incidente stradale sulla Strada Statale 66 all’altezza della località Le Piastre. Due mezzi pesanti si sono scontrati, per motivi in corso di accertamento, in corrispondenza di un tornante; ad avere la peggio l’autista del veicolo che trasportava un mezzo movimento terra, rimasto incastrato nelle lamiere dell’abitacolo. La squadra vigilfuoco della sede centrale, allertata dal 118, ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e all’estricazione della persona per poi consegnarla al personale sanitario presente. La SS 66 è chiusa al transito in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

