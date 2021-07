Incendio doloso tra Lido di Savio e Milano Marittima: Vigili del Fuoco trovano quattro inneschi

Spread the love



ravennanotizie.it – urly.it/3dah1

Nel pomeriggio di domenica 25 luglio, attorno alle 16,30, tra Lido di Savio e Milano Marittima un incendio nella pineta (area stimata in 3000 metri quadrati di sottobosco) ha scosso la comunità. I Vigili del fuoco, durante le operazioni di bonifica durate ore, hanno individuato quattro inneschi. L’episodio è dunque doloso e le indagini sono a cura dei Carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti. A riportare la notizia il Resto del Carlino in edicola oggi.