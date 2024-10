Chi sono i tre premi Nobel per l’Economia 2024

Spread the love

Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato statunitense, Simon Johnson, britannico statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università statunitensi. E, come annunciato dall’Accademia reale svedese per le scienze, sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. Lo scorso anno il Nobel all’Economia era stato assegnato alla statunitense Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro (l’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985).

I tre studiosi insigniti del premio Nobel all’economia “hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni per la prosperità di un Paese. Società con uno stato del diritto debole e i istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o miglioramenti. I tre studiosi ci hanno aiutato a capire il perché”, recitano le motivazioni lette durante l’annuncio. Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul e insegna al Massachusetts Institute of Technology, mentre Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, in Gran Bretagna e insegna a sua volta al Mit. Robinson, invece, classe 1960 insegna alla University of Chicago.

