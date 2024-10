Unifil: “Irruzione di 2 tank israeliani in nostra postazione. 15 militari intossicati da spari”

Spread the love

RAINEWS –

Questa mattina alle ore 4.30 due carri armati Merkava dell’Idf hanno distrutto il cancello principale di una postazione dell’Unifil a Ramyah in Libano e “vi sono entrati con la forza”. E’ quanto si legge in una nota della Missione Onu. I carri armati, viene spiegato ancora, “se ne sono andati dopo circa 45 minuti, dopo che l’Unifil ha protestato tramite il nostro meccanismo di collegamento, affermando che la presenza dell’Idf stava mettendo in pericolo i peacekeeper”.

L’Unifil ha anche fatto sapere che “verso le 6:40 del mattino, i peacekeeper nella stessa posizione hanno segnalato lo sparo di diversi colpi a 100 metri a nord, che hanno emesso fumo”. Per effetto di ciò “nonostante indossassero maschere protettive, quindici peacekeeper hanno subito alcuni ‘effetti’, tra cui irritazioni cutanee e reazioni gastrointestinali, dopo che il fumo è entrato nel campo. I peacekeeper stanno ricevendo cure”