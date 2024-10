Scontro tra più auto in A4 nella notte: muore un ragazzo di 20 anni

Spread the love

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Peschiera e Sirmione poco dopo l’una. La vittima è un giovane bresciano: Nicola Faroni

Tragico incidente nella notta in autostrada A4. Secondo le prime informazioni raccolte, uno scontro tra più mezzi si è verificato poco dopo l’una, tra i caselli di Peschiera e Sirmione, in direzione Milano: un ragazzo è morto e uno è rimasto ferito in modo non grave e trasportato dagli operatori del Suem 118 all’ospedale di Peschiera del Garda.

Dalle prime ricostruzioni si tratta di un tamponamento tra due auto che ha poi coinvolto una terza: a perdere la vita un ventenne bresciano, Nicola Faroni, di Collebeato, in provincia di Brescia.

Nicola Faroni, 20 anni compiuti a marzo, viaggiava come passeggero a bordo di una Dacia insieme a un’altra persona, con la quale stava tornando da Bologna diretto a Brescia. Non si trovata sui sedili posteriori, come inizialmente comunicato, ma era seduto davanti, a fianco del conducente.

Era circa l’una di notte quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, all’altezza di Pozzolengo l’auto ha tamponato un Doblò che la precedeva e a seguito dell’impatto è poi finita in terza corsia, dove si è scontrata con una Mercedes che stava sopraggiungendo e che non è riuscita ad evitare l’impatto. Per il giovane bresciano non c’è stato nulla da fare.

https://www.larena.it/territorio-veronese/garda-baldo/scontro-tra-piu-mezzi-in-a4-nella-notte-un-morto-e-un-ferito-1.12470582?