Un incendio ha distrutto una stazione dei vigili del fuoco nuovissima … per mancanza dei rilevatori di fumo

E’ successo in Germania, a Stadtallendorf. La stazione era un “gioiello”, costata decine di milioni di euro. “Un incubo, per un pompiere”

Una stazione dei pompieri all’avanguardia di recente costruzione a Stadtallendorf, in Germania, è stata completamente rasa al suolo da un incendio divampato in un veicolo. La costruzione è costata decine di milioni di euro.

L’edificio, completato meno di un anno fa, non era dotato di allarme antincendio o rilevatore di fumo. Secondo le normative, non era obbligatorio perché era classificato come edificio che ospita apparecchiature.

Circa 170 pompieri, compresi i pompieri della stazione stessa, hanno combattuto l’incendio. Nell’incendio, 10 autopompe sono state distrutte, ma non ci sono stati feriti. I danni sono stimati tra i 20 e i 24 milioni di euro (22-26 dollari USA).

L’incidente ha causato molta indignazione. Ora ci sono richieste di rivedere le norme di sicurezza per le stazioni dei pompieri.

