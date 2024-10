Incidente ferroviario in Galles: confermata la morte di un uomo sulla sessantina

Spread the love

Un passeggero è morto e 15 sono stati trasportati in ospedale in seguito a un incidente ferroviario a Powys. L’uomo deceduto aveva circa 60 anni, ha affermato la British Transport Police.

È in corso un’indagine sulle modalità dello scontro tra due treni nei pressi di Llanbrynmair, Powys, lunedì sera. In una dichiarazione rilasciata ai giornalisti martedì pomeriggio, l’ispettore capo Jon Cooze ha affermato: “Purtroppo, un uomo sulla sessantina è morto in seguito allo scontro. Le circostanze che hanno portato alla sua morte sono attualmente sotto inchiesta”.

La collisione a bassa velocità è avvenuta poco prima delle 19:00 di lunedì, ha affermato la polizia. Network Rail e Transport for Wales hanno affermato che l’incidente ha coinvolto il servizio Transport for Wales delle 18:31 da Shrewsbury ad Aberystwyth e il servizio Transport for Wales delle 19:09 da Machynlleth a Shrewsbury.