Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FIASTRA (MC) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:00 circa lungo la SP98, in direzione Fiastra, per un incidente stradale tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente, di cui una si è ribalta su un fianco.

Le persone all’interno sono uscite autonomamente e due di queste sono state trasportate all’Ospedale di Camerino dal personale del 118 per le cure del caso. Le due autovetture, alimentate rispettivamente a metano ed a GPL, sono state messe in sicurezza dalla squadra VVF di Camerino intervenuta. La strada è rimasta completamente chiusa per circa un’ora. Sul posto i Carabinieri di Camerino.

Dal Comando VVF di Macerata