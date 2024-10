VIDEO – Alluvione: 7 cavalli salvi su 10 in una scuderia di Pianoro

Spread the love

I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì in via Zena a Pianoro, nel Bolognese, dove il fiume ha provocato diversi danni, per raggiungere alcuni cavalli in una stalla, bloccati dall’alluvione. Grazie ad un mezzo anfibio ‘Sherp’ è stato possibile attraversare un bosco allagato e isolato per abbeverare gli animali, rimasti in un’azienda agricola della valle. Sette su dieci sono sopravvissuti. Non è stato possibile evacuarli e si è scelto di ripristinare l’acqua potabile. Lo stalliere ha trascorso tutta la notte sul tetto di una baracca con l’acqua attorno, fino all’arrivo dei vigili del fuoco.