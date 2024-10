Agrigento, le classifiche del 1° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Padel

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nell’esclusiva cornice della Valle dei Templi, si è svolto, dal 16 al 19 ottobre scorso, il 1° Campionato Italiano VV.F. di Padel, assegnato dall’Ufficio per le Attività Sportive nazionale al Comando VV.F. di Agrigento.

La manifestazione si è aperta ufficialmente nella giornata di giovedì 17, con la conferenza stampa tenutasi presso il “Dalli Cardillo Padel Club” di Agrigento, alla presenza del Comandante di Agrigento, P.D. Ing. Calogero Barbera che ha dato il benvenuto agli oltre 100 Vigili del Fuoco presenti tra responsabili di squadra, tecnici ed atleti; altresì presenti e graditi ospiti il D.S. Prof. Lamberto Cignitti dell’Ufficio per le Attività Sportive, l’assessore allo Sport del Comune di Agrigento Dott. Gioacchino Alfano e dal Presidente dell’A.N.VV.F. Sezione di Agrigento, Ing. Andrea Abruzzo.

Il Direttore Regionale, Ing. Agatino Carrolo impossibilitato a presenziare a causa di concomitanti impegni istituzionali, riconoscendo l’importanza della pratica dell’attività sportiva per tutto il personale VF del Corpo Nazionale non ha fatto mancare il suo sostegno, incaricando il D.G.S.V. dott. Antonio Occhipinti a coordinare e collaborare fattivamente con il comitato organizzatore locale, in rappresentanza dell’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione Regionale Sicilia.

Nella prima fase – organizzata in 7 gironi da 5 squadre – si sono disputate partite al meglio dei 3 set a 4 game (con eventuale tie break a 10 punti); successivamente, in funzione dei relativi piazzamenti nei gironi, ha preso il via la fase finale ad eliminazione diretta dei due tabelloni, rispettivamente “Gold” e “Silver”.

La finale del tabellone “Gold” ha visto trionfare – con merito – la Rappresentativa Lazio 1, che al termine di un avvincente incontro dai discreti contenuti tecnici ha prevalso sulla Rappresentativa Sicilia 1, per 2 set a 0; la finalina di consolazione del tabellone “Silver” ha visto la Rappresentativa Toscana 1 imporsi sulla Rappresentativa Lombardia 4 con il punteggio di 2 set a 0 in un match molto equilibrato.

Un doveroso ringraziamento a tutto coloro i quali, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile la manifestazione: in primis al Comandante P.D. Ing. Calogero Barbera, ottimo padrone di casa che ha messo in campo tutte le risorse necessarie per ospitare al meglio i colleghi provenienti da ben 13 regioni; poi a tutto lo Staff del Comitato Organizzatore del Comando VV.F. di Agrigento che con passione ha organizzato in maniera impeccabile questo 1° Campionato di Padel, disciplina amatoriale venuta alla ribalta in Italia durante il triste periodo del Covid e che oggi – a giudicare dal successo riscontrato – risulta essere praticata da molti Vigili del Fuoco.

Altrettanto doveroso, infine, il ringraziamento al personale dell’impianto sportivo ospitante – il “Dalli Cardillo Padel Club” – per essersi messo a disposizione dell’organizzazione per tutta la durata del campionato, offrendo un eccellente servizio all’interno di un centro sportivo all’avanguardia e garantendo un’assistenza continua agli ospiti presenti.