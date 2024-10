Spread the love

35enne gravemente malato salvato dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco. La storia a lieto fine arriva da Gravina: la salute dell’uomo era in pericolo a causa di un blackout, che aveva interrotto il funzionamento di apparecchi salvavita, compreso un frigo contenente farmaci. I vigili del fuoco sono riusciti a ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica in casa usando un gruppo elettrogeno di supporto, azionato dagli esperti dei moduli di colonna mobile, che vengono usati in caso di calamità.

https://norbaonline.it/2024/10/25/gravina-35enne-gravemente-malato-salvato-dal-provvidenziale-intervento-dei-vigili-del-fuoco