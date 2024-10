Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia in visita al Comando Provinciale di Catania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nella giornata di oggi l’ing. Agatino CARROLO, Direttore Regionale per i Vigili del Fuoco della Sicilia, è stato in visita istituzionale nella Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Ad accoglierlo il Comandante Provinciale, l’ing. Felice IRACA’, i funzionari tecnici e logistico-gestionali del Comando e le rappresentanze sindacali.

L’ing. Carrolo, recentemente insediatosi alla guida dei Vigili del Fuoco siciliani, pur nella consapevolezza della necessità di poter disporre di strutture, automezzi e attrezzature adeguate alle esigenze di un territorio complesso come quello della provincia di Catania, ha sottolineato l’importanza della risorsa umana e della qualità delle relazioni che si instaurano all’interno del sistema di risposta alle emergenze facendo riferimento alla metafora della “famiglia”.

Nel declinare tutte le varie componenti e specialità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti anche sul territorio di Catania ha, altresì, sottolineato come “la nostra uniforme non conosce momenti tranquilli”.

Affermazione che si traduce nella consapevolezza del valore prioritario che ha l’attività di soccorso tecnico urgente rispetto agli ulteriori compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come la prevenzione incendi, la vigilanza e la formazione antincendi.

Ha, infine, portato l’attenzione sull’importanza delle “relazioni esterne” e della centralità del rapporto con i mezzi d’informazione.