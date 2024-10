Incidente stradale – ragazzo bloccato nell’abitacolo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

ore 23.56 intervento di soccorso tecnico urgente in Carugo SP 40 per incidente stradale, auto fuori strada.

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti per soccorso persone ed in particolare per l’estricazione di un ragazzo bloccato nell’abitacolo.

Cinque ragazzi coinvolti in età tra i 17 e i 21 anni di cui uno deceduto.

Sul posto il 118 con quattro ambulanze e tre auto mediche per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

I ragazzi sono stati trasportati in codice rosso al Niguarda e al San Gerardo di Monza.