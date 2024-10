VIDEO – Mucca precipita in una scarpata: i vigili del fuoco la recuperano con l’elicottero

Spread the love

Curioso salvataggio giovedì 24 ottobre 2024 a Bavastrelli, frazione del Comune di Propata nella Città Metropolitana di Genova. Una zona che fa parte del parco naturale regionale dell’Antola.

I vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, nel pomeriggio, sono intervenuti per soccorrere un bovino che era caduto in una scarpata. L’animale, illeso, era rimasto bloccato nel dirupo, per il recupero si è reso necessario l’utilizzo dell’elicottero Drago.

Il personale del distaccamento ha provveduto a imbragare la mucca in una speciale rete da trasporto ed il veterinario l’ha sedata per non spaventarla. È stato poi lo stesso elicottero dei vigili del fuoco a trasportarlo nel recinto dove l’attendeva il padrone