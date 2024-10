Incidente stradale. Due le autovetture coinvolte – un deceduto e 2 feriti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, Distaccamento di Rende, é intervenuta nel comune San Marco Argentano sulla SS 283 km 25,600 per un incidente stradale. Due le autovetture coinvolte.

Il bilancio è di un deceduto e 2 feriti affidati alle cure del Suem118-

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si attende sul posto il magistrato e il medico legale.

Sul posto i Carabinieri e Anas per gli adempimenti di competenza. Strada chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso