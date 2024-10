VIDEO – Drone russo colpisce un palazzo a Kiev, i vigili del fuoco lottano con le fiamme

Spread the love

RAINEWS – Le autorità ucraine hanno reso noto che una ragazza di15 anni è morta, cinque residenti sono rimasti feriti e una persona è stata ricoverata in ospedale, dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Un giornalista dell’Afp presente sul posto ha visto quello che sembrava essere un drone ronzare in alto prima di schiantarsi contro l’edificio, esplodendo in una palla di fuoco.

“Gli appartamenti dal 17° al 21° piano sono stati danneggiati. I soccorritori hanno localizzato l’incendio negli appartamenti dal 20° e 21° piano”, ha aggiunto. L’attacco è avvenuto nel quartiere Solomianskyi, nella parte occidentale della città. I vigili del fuoco lottano per impedire che il fuoco si propaghi agli altri piani.