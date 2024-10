Incendio a Tivoli, brucia casa con quattro appartamenti: sul posto i vigili del fuoco

Spread the love

L’incendio di una casa con quattro appartamenti nei pressi del cimitero cittadino ha tenuto impegnata per diverse ore una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Tivoli ieri sera venerdì 26 ottobre, a partire dalle ore 19.00 circa.

L’incendio è divampato in un edificio vecchio e isolato, abitato da diverse persone in affitto e situato al civico 215 di via Empolitana. Le fiamme, alimentate dalla presenza di una legnaia e di un box auto, hanno rapidamente avvolto tutta la struttura nonostante il tempestivo intervento dei pompieri avvisati da una chiamata al numero unico delle emergenze

