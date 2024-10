Vicopisano, con l’auto sbanda e finisce nel fosso pieno d’acqua: salvata dai vigili del fuoco

Spread the love

PISA. Terribile incidente all’alba a Vicopisano. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti poco prima delle 6 in Via Provinciale Vicarese, nel comune di Vicopisano, per un incidente stradale: un’auto uscita fuori strada, è finita in un fossato pieno di acqua.

Il tempestivo intervento del personale dei vigili del fuoco ha permesso alla conducente di uscire dall’abitacolo in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine e personale del 118

