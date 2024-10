VIDEO – Lesioni in un liceo fiorentino, mille evacuati

Spread the love



Cronaca (Firenze). In mille, tra studenti e personale scolastico, evacuati stamani dall’immobile che ospita il liceo scientifico Leonardo da Vinci in via Giovanni dei Marignolli a Firenze per il piano di emergenza dell’istituto scattato a seguito di lesioni strutturali in un cantiere che si trova ai piani inferiori per lavori di ristrutturazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10:20 per controllare i locali e scongiurare il coinvolgimento, poi escluso, di eventuali persone che si trovavano nel cantiere. Sul posto anche il funzionario tecnico per le verifiche, la polizia locale e il personale sanitario. Pietro Bertoncelli, ispettore antincendi del comando dei vigili del fuoco di Firenze: “Siamo stati allertati questa mattina per una segnalazione relativa a questa scuola. Nel momento in cui siamo arrivati, abbiamo riscontrato la presenza di un quadro fessurativo su alcune murature di tamponamento interne, che non andavano ad intaccare la struttura portante dell’edificio. I ragazzi erano già stati evacuati dal personale scolastico secondo la procedura. Ora stiamo ultimando le verifiche”. (Emanuele De Lucia/alanews)